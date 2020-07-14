Глава Представительства ЕС в Беларуси: Ожидаем, что все политзаключенные будут освобождены 2 14.07.2020, 11:41

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Дирк Шубель

Дирк Шубель призвал белорусские власти к проведению честных выборов.

Глава Представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель прокомментировал отношения Брюсселя и официального Минска, сообщает сайт naviny.by.

«Мы готовы идти дальше, но есть одно большое но. Это ситуация по поводу прав человека и демократии в вашей стране, особенно в контексте президентских выборов. Мы ясно объяснили, что мы ожидаем от руководства страны», — сказал глава представительства Евросоюза.

Он напомнил о совместном заявлении послов ЕС, США и Великобритании от 2 июня.

«К сожалению, не было реакции, как мы ожидали. Нам было необходимо реагировать снова, и 19 июня было заявление господина Борреля (верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. — прим.) после задержания Виктора Бабарико. Также была большая дискуссия в Европарламенте на прошлой неделе. Мы ожидаем, что те, кто сейчас по политическим мотивам арестованы и находятся в тюрьме, будут немедленно освобождены, чтобы выборы прошли без проблем, объективно, чтобы кандидатами в президенты стали те, кто собрал более 100 тысяч подписей», — сказал Шубель.

Он также отметил, что ОБСЕ ждет приглашения для наблюдения за выборами. «Надеемся, что будет немедленное приглашение, потому что времени мало. Если страна хочет, чтобы выборы были объективными и было хорошее наблюдение, то времени [для приглашения] очень мало», — считает глава представительства ЕС.