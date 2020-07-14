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Фотофакт: В Бресте посмеялись над борщеваркой

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  • 14.07.2020, 11:44
  • 9,293
Фотофакт: В Бресте посмеялись над борщеваркой
Лидия Ермошина
Коллаж: соцсети

«Честные выборы не предусмотрены законодательством».

Читатель сайта Charter97.org прислал в редакцию фото нового стрит-арта в Бресте:

- Стрит-арт отображает всю суть словоблудия т.н. ЦИК во главе с Ермошиной: какими бы пафосными не были их заявления и требования, в конце концов всегда одна и та же картина - жрицы лжи, колдующие над бюллетенями.


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