Фотофакт: В Бресте посмеялись над борщеваркой

«Честные выборы не предусмотрены законодательством».
Читатель сайта Charter97.org прислал в редакцию фото нового стрит-арта в Бресте:
- Стрит-арт отображает всю суть словоблудия т.н. ЦИК во главе с Ермошиной: какими бы пафосными не были их заявления и требования, в конце концов всегда одна и та же картина - жрицы лжи, колдующие над бюллетенями.
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