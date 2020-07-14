Рацион древних кошек показал, почему они решили жить с человеком 3 14.07.2020, 11:46

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Ученые говорят, что история сожительства кошек и людей началась около 10 000 лет назад.

Однако происхождение этой связи до сих пор непонятно и неизвестно. Как осуществлялся процесс одомашнивания? Когда появились первые домашние кошки в Европе? Откуда они взялись? Какова была их роль в жизни современных людей? Ученые по всему миру до сих пор пытаются разгадать эти вопросы. Новая работа археологов из Университета Николая Коперника пытается ответить на эти вопросы с помощью анализа рациона питомцев, пишет «Популярная механика».

Для изучения диеты кошек ученые обратились к методу анализа стабильных изотопов углерода и азота в костном коллагене. Эта технология широко применяется в палеонтологии, поскольку изотопный состав останков отражает изотопный состав пищи. Так, например, в злаках, которые выращивают люди, азота больше, чем в диких растениях. Проводя анализ, ученые увидят его концентрацию не только в ткани грызунов, которые их едят, но и тех животных, которые питаются мясом грызунов.

Согласно результатам кошки не были полностью зависимы от людей. Животные питались везде, где это было возможно, извлекая максимальную выгоду от соседства с людьми. Таким образом, они сохраняли свою независимость, но при этом были не прочь и «пообщаться» с людьми.

«Концентрация изотопов в костях древних кошек, которых в Европу завезли с Ближнего Востока, говорит о том, что эти животные жили на воле и не зависели от еды, произведенной человеком. Их диета во многом была похожа на то, чем питались их дикие родичи. Это говорит о том, что и те, и другие кошки могли, как конкурировать друг с другом, так и вступать в контакты», — комментируют авторы работы.

Как объясняет доктор Магдалена Крайцаж, их находки подтверждают гипотезу о том, что дикие кошки Ближнего Востока распространились по всей Европе, сопровождая первых фермеров, как комменсальные животные (то есть, учувствовали в определенном симбиозе). Кошки не завесили от хозяев, могли сами найти себе пропитание, но были не против жить там, где была пища и определенная охрана. Анализ подтверждает популярную теорию о том, что кошки стали домашними животными благодаря комфортным условиям для выживания, которые обеспечивал им человек.