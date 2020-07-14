Опрос: Кличко с большим отрывом лидирует в борьбе за кресло мэра Киева 14.07.2020, 12:26

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ВИТАЛИЙ КЛИЧКО

ФОТО: FACEBOOK.COM/VITALIY.KLYCHKO

Также стали известны партии, которые пользуются поддержкой жителей столицы Украины.

По результатам опроса украинского Центра Разумкова в июне-июле 2020 года, почти 44% респондентов готовы поддержать мэра Киева Виталия Кличко на очередных выборах городского головы, сообщает "Украинская правда".

"Если бы в ближайшее время проходили выборы Киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы действующий мэр Виталий Кличко - за него готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов будет голосовать.

На втором месте по уровню электоральной поддержки - Андрей Пальчевский (соответственно 9% и 11%), далее следуют Виктор Ляшко (соответственно 8% и 6%), Игорь Смешко (соответственно 4% и 5%)", - говорится в социологическом опросе.

Кроме того, если бы в ближайшее время проходили выборы в Киевский горсовет, наибольшую поддержку избирателей получили бы партии "Европейская солидарность" и "Слуга народа". За них готовы проголосовать соответственно 20 и 19% из тех, кто готов принять участие в выборах и определился с партией.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.