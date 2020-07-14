Первая реакция на панику трехпроцентного

Первая реакция на панику трехпроцентного2
- 14.07.2020, 12:44
- 11,087
Фотофакт.
Telegram-канал «Баста!» опубликовал фото, которое отображает реакцию на панику Лукашенко. Напмоним, сегодня ермошинская ЦИК единогласно не зарегистрировала Виктора Бабарико кандидатом в президенты на основании письма от Комитета госконтроля. Лукашенко испугался сильного соперника.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.