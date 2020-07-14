Первая реакция на панику трехпроцентного 2 14.07.2020, 12:44

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Фотo: svaboda.org

Фотофакт.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал фото, которое отображает реакцию на панику Лукашенко. Напмоним, сегодня ермошинская ЦИК единогласно не зарегистрировала Виктора Бабарико кандидатом в президенты на основании письма от Комитета госконтроля. Лукашенко испугался сильного соперника.

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