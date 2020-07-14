Квадратный метр брехни 1 Антон Орехъ

14.07.2020, 12:59

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Антон Орехъ

Власть живет в другой стране.

Пишу эти строки, а в ленте непрерывно: задержан тот, в автозаке этот, предъявлено обвинение, проводится обыск. Сразу начинаешь по-другому смотреть на окружающий мир и по-другому воспринимать слова нашего президента. Путин говорит, что у нас есть «исторический шанс» обеспечить россиян жильем. И я буквально вижу способ, как это сделать. Если людей запихивать в полицейские автобусы, как патиссоны, а потом пихать в камеры по сто человек, где они будут спать по очереди и месяцами ждать допросов и судов, то квартирный вопрос решится сам собою. Казенного жилья в СИЗО, на Севере и в лагерях Мордовии хватит еще на несколько миллионов человек. А если сажать с конфискацией, то и гражданская жилплощадь будет быстро освобождаться.

У нас уже решили вопрос с жильем для ветеранов войны. Решили успешно – просто дождавшись, когда геройские деды все поумирают и им понадобятся уже не квартиры, а гробы и ячейки в колумбарии. Советская власть обещала каждую семью обеспечить отдельной квартирой к 2000 году. Выполнить свое обещание власть не сумела, потому что сама до миллениума не дотянула. А люди в хибарах живут до сих пор. И вот на двадцатом году правления президент сообщает, что у нас появился шанс решить квартирный вопрос. Нет, вопрос не решился, и сроков нет и способы неизвестны – появился только шанс.

Но шанс – это такое дело, что может, повезет, а может, и нет. Можно выиграть в лотерею миллион, а можно получить по башке кирпичом, упавшем со свежепостроенного дома. Я пишу эти строки и смотрю в окно. Там не так давно еще были пятиэтажки. Попавшие под реновацию. Вы же помните все эти истории с липовыми слушаниями и добровольным согласием жителей, за которых почему-то голосовали гастарбайтеры. Со сносом нормальных, крепких домов и сохранением старых общаг и бараков. И вот я вижу, как за окном на месте трех пятиэтажек строят два дома по 26 этажей. А через сто метров – еще два по 26 этажей. И за моим домом строят еще один небоскреб. В районе нет парковки, нет больших магазинов, одна школа и детский сад. Один из домов вплотную к МЦД, два вплотную к метро над руслом подземной реки, еще два дома стоят на дороге и над тоннелем другой ветки метрополитена. Большая часть квартир будет пустовать месяцами. Но я уверен, что те, кто строят это уродство, не останутся в накладе, как и те, кто дают разрешение на эти стройки. В Москве и Подмосковье адский строительный бум. Как будто у нас взлетела рождаемость. Или как будто вся России переехала в столицу и окрестности. При этом цены на самые скромные квартиры исчисляются миллионами. Это и есть социальное жилье? Это вот сюда поселят очередников, малоимущих, многодетных и недоумерших ветеранов? Все пять миллионов семей, о которых говорил Путину Марат Хуснуллин? Короче, всё это брехня. Очередное обещание, которое никогда не выполнят, зато надают кучу других. Путин, Хуснуллин и все остальные не живут в России. Они живут в своей отдельной стране, где нет проблем. Поэтому спешить некуда. Ради чужих людей сильно можно и не стараться.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»