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Светлана Тихановская: Надеюсь на очень большие перемены в этом году

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  • 14.07.2020, 13:25
  • 7,452
Светлана Тихановская: Надеюсь на очень большие перемены в этом году
ФОТО: BELSAT.EU

Речь кандидата в президенты в ЦИК.

На сегодняшнем заседании ЦИК было принято решение о регистрации Светланы Тихановской кандидатом в президенты.

- У нас была очень тяжелая компания, активных сборщиков подписей было всего около ста человек, хочу сказать им спасибо, что совершили этот подвиг, поблагодарить людей, которые выстаивали очереди, чтобы оставить свои подписи. Я надеюсь на очень большие перемены в этом году, — сказали Тихановская, получив удостоверение кандидата.


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