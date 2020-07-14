Светлана Тихановская: Надеюсь на очень большие перемены в этом году

Светлана Тихановская: Надеюсь на очень большие перемены в этом году13
- 14.07.2020, 13:25
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Речь кандидата в президенты в ЦИК.
На сегодняшнем заседании ЦИК было принято решение о регистрации Светланы Тихановской кандидатом в президенты.
- У нас была очень тяжелая компания, активных сборщиков подписей было всего около ста человек, хочу сказать им спасибо, что совершили этот подвиг, поблагодарить людей, которые выстаивали очереди, чтобы оставить свои подписи. Я надеюсь на очень большие перемены в этом году, — сказали Тихановская, получив удостоверение кандидата.