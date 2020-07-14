Власть окончательно загнала себя в угол4
- 14.07.2020, 13:39
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Символично, что это произошло в День взятия Бастилии.
«Сегодня, кстати, День взятия Бастилии - символа французской революции», - пишет телеграм-канал «Минская семибоярщина».
«Так совпало, что отправная точка кипения белорусского общества также пришлась на 14 июля.
После отказа в регистрации фаворитам президентской гонки Бабарико и Цепкало, власть окончательно загнала себя в угол.
В какой именно день белорусский народ окончательно откажет Лукашенко, мы не знаем.
Но это будет совсем скоро, это точно!».