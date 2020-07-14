Власть окончательно загнала себя в угол 4 14.07.2020, 13:39

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ФОТО: BELSAT.EU

Символично, что это произошло в День взятия Бастилии.

«Сегодня, кстати, День взятия Бастилии - символа французской революции», - пишет телеграм-канал «Минская семибоярщина».

«Так совпало, что отправная точка кипения белорусского общества также пришлась на 14 июля.

После отказа в регистрации фаворитам президентской гонки Бабарико и Цепкало, власть окончательно загнала себя в угол.

В какой именно день белорусский народ окончательно откажет Лукашенко, мы не знаем.

Но это будет совсем скоро, это точно!».