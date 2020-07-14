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Штаб Цепкало: Решение ЦИК будем обжаловать

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  • 14.07.2020, 14:00
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Штаб Цепкало: Решение ЦИК будем обжаловать
Валерий Цепкало
Фото: naviny.by

Политик намерен продолжать кампанию.

В команде Валерия Цепкало были готовы к решению ЦИК об отказе в регистрации экс-главы ПВТ в кандидаты на пост президента. Об этом tut.by сообщил официальный представитель штаба Андрей Ланкин.

— Мы были готовы к этому решению ЦИК, и это не повлияет на наше решение [продолжать предвыборную кампанию]. Решение ЦИК будем обжаловать, — заявил Ланкин.

Напомним, 14 июля ЦИК отказал Валерию Цепкало в регистрации кандидатом на пост президента.


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