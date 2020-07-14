«Вот это обнуление»: россияне об ультиматуме схиигумена Сергия Путину 14.07.2020, 14:12

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ФОТО: ВЛАДИСЛАВ ЛОШАКОВ / КОММЕРСАНТЪ

Мятежный монах назвал протесты в Хабаровске «первой ласточкой».

Уральский схиигумен Сергий Романов известен уже давно – ярый церковный консерватор, лидер движения так называемых "царебожников", бывший духовный наставник Натальи Поклонской. Но еще громче его имя гремит этим летом, когда он со своими единомышленниками фактически захватил Среднеуральский женский монастырь и отказался повиноваться церковным властям, пишет svoboda.org.

С тех пор в монастыре была избита съемочная группа Ксении Собчак, схиигумена штрафовали за распространение фейков о коронавирусе, прокуратура признала недостоверной его проповедь об установлении Царства Антихриста (понимайте как хотите), церковный суд лишил Сергия сана, а сам он теперь требует, чтобы Путин передал ему власть в стране.

Бывший схиигумен Сергий ставит ультиматум Путину и патриарху Кириллу! И требует передать ему власть в стране. Иначе начнёт духовную войну. pic.twitter.com/sOzrVSc70K — Константин Рыков (@rykov) July 12, 2020

Довольно подробно главные тезисы пересказывает сайт Е1:

Монах заявил, что ждет президента и патриарха к нему на переговоры. Видео с обращением монаха опубликовал Всеволод Могучев.

— Предлагаю вам на международном уровне президенту России Владимиру Владимировичу Путину передать полномочия мне — схиигумену Сергию. В три дня я наведу порядок в России. Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали. Силы у нас есть и в армии, и во флоте, и во всех структурах, и в народах многонациональной России, — заявил Сергий Романов.

Сергий назвал президента и патриарха скрытыми врагами России, которые привели страну «к открытому богоборчеству, закрытию храмов, человеконенавистничеству, свою плоть поставили выше вечной жизни».

— В противном случае я объявляю вам лично и богоотступнику патриарху [Кириллу] Гундяеву предварительно полномасштабную духовную войну, — продолжил Романов. — Будьте внимательны: ни крови, ни майданов, ни революций не будет. Даром получили власть хазарский каганат. Как получил, так и отдашь. Еще раз напоминаю вам сложить свои полномочия. 20 лет вам был дан срок показать, кто правит Россией. Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким и дни твои сочтены. Жду вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым.

Сергий добавил, что к нему на исповедь приходят десятки тысяч пенсионеров, у которых пенсия в несколько раз меньше, чем за рубежом, «в странах, где нет столько богатств, как в России».

Скандальный монах также назвал протесты в Хабаровске (самые массовые в истории края. — Прим. ред.), которые проходят там после задержания губернатора, «первой ласточкой. А ласточки по всей России живут и даже летают над Кремлем».

Схиигумен Сергий попросил Путина передать ему право раскручивать ручку. — Belaruka1917 (@Belaruka1) July 13, 2020 На Красной площади схиигумен Сергий машет кадилом, якутский шаман бьёт в бубен, Фургал собирает народное ополчение у памятника Минину и Пожарскому.

Путен в женском платье бежит из Москвы, а повезёт его на автомобиле пьяный Миша Ефремов. — Сергей Макаров (@mak62621) July 13, 2020

Валерий Печейкин:

Интересно, что одновременно в России происходят сразу два восстания. Одного человека и целого города.

Старца схиигумена Сергия и города Хабаровска.

К старцу присылали силовиков, но старец выставил квнщика "Уральских пельменей" и они ушли, хохоча.

Если вы живете в России и у вас есть секундомер, то задайте себе вопрос, что было бы с любым либеральным старцем, если бы он захватил не то что монастырь, а картонную коробку на вокзале.

А Сергий пишет обращения одно за другим. Вчера вот, в обход меня, призвал Путина сложить свои полномочия. И передать их самому схиигумену, а уж он "наведет порядок за три дня".

Этот старец как та же Лахова — порождение самого Путина. Его собственной логики. Поэтому он медлит, потому что трудно резать по живому, по себе самому.

А Хабаровск это предатели. Это уже не свое. Это город, проникший в Россию и на 5-тысячную купюру. Неприятно, но депутаты держат кэш в долларах и евро.

В Хабаровск сразу отправили спецназ из Владивостока. (Это на тот случай, если кто-то не понимает, "зачем кормят Кавказ").

Схиигумен пока в безопасности. С ним разберутся свои. Благо, у церкви большой в этом опыт. А что делать с Хабаровском пока непонятно. Москва этим летом кушает шашлычки на даче, а Хабаровск из-за Фургала превратился в фугас.

Дмитрий Веселов:

Господь, жги!

Павел Мартынов:

А неплохо. Предложение, от которого крайне сложно отказаться. Отдать всю власть схиигумену - вот это было бы обнуление!

Зураб Бадашвили:

Если так дальше пойдет, Сибирь перейдет под управление Схиигумена и Шамана.

Александр Жучковский:

Насколько мы отвыкли от таких персонажей – церковных оппозиционеров-конспирологов, предрекающих скорый приход Антихриста (не знаю, предрекает ли это данный "схиигумен", но судя по его лицу предрекает) и обвиняющих всех в вероотступничестве. В 90-е такие типы были в норме и в моде, с большими фан-клубами, сайтами, брошюрами, сходками. В последний раз с такими типажами я сталкивался лет десять назад. Церковное пространство (как и государство) стало совсем стерильным, душным, предсказуемым. А тут вдруг "батюшка" нарисовался. Это настолько экзотика, что я даже обрадовался ("редкая зверушка"). Тоже самое, что сейчас встретить мужчину в малиновом пиджаке и золотой цепухой на шее. На месте телевизионщиков я бы начал приглашать батюшку на НТВ, и даже предложил бы авторскую передачу. "Последние времена со схиигуменом Сергием".

Илья Пономарев:

Как я и говорил недавно в интервью, главная опасность для Путина не со стороны либералов, а со стороны радикальных национал-патриотов.

Антон Орехъ:

Был безобидный Шаман. Шамана скрутили. Что получилось? Получился Сергий. Теперь, поди, его скрути! А кто за Сергием будет?

Андрей Медведев:

Оно конечно да, секта.

Но справедливости ради стоит заметить, что умные люди говорили, что это секта довольно давно. И на ушкуйную биографию Сергия указывали.

А уж когда он неофициально стал во главе царебожников тем более. Все говорили о секте.

Тут просто стоит вспомнить, что отвечали официальные представители церкви. А теперь - надо же, открытие какое.

Дмитрий Колезев:

Как вы наверняка слышали, отец Сергий уже просит у Путина сложить полномочия и передать их ему, обещает за три дня навести порядок в стране. Предполагаю, что перспектива задержания для схимонаха становится все более реальной.

Но важно вот что: на этой неделе в Екатеринбурге начинается православный фестиваль «Царские дни», посвященный очередной годовщине расстрела царской семьи (в ночь с 16 на 17 июля). В это время в Екатеринбург традиционно съезжаются паломники и почитатели Романовых, в том числе те самые царебожники, вдохновителем которых называют отца Сергия.

Обычно Сергий и его паства шли в общем крестном ходу от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. В этом году крестный ход вновь состоится, несмотря на коронавирус, но сторонники Сергия на него вроде бы не придут — они собирались провести свой собственный крестный ход вокруг Среднеуральского женского монастыря. Вопрос в том, удовлетворятся ли сторонники Сергия этим или решат все же пойти в соседний монастырь на Ганиной Яме, где могут встретиться с «официальным» крестным ходом епархии.

Если оценивать драматургически, это может быть кульминацией конфликта.