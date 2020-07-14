Туркменские автомобилисты массово перекрашивают свою технику в белый 5 14.07.2020, 15:09

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иллюстрационное фото

Что происходит?

В Туркменистане автомобилисты начали перекрашивать свой транспорт в белый цвет и продавать авто других расцветок из-за слухов о якобы запланированных властями ограничений на владение техникой отличных от этого оттенков, пишет «Новое время».

В то же время какая-либо официальная информация о планах властей ввести подобные ограничения отсутствует.

В Туркменистане с 2018 года уже действует негласный запрет на вождение автомобилей всех цветов, кроме белого и светлых оттенков серебристого или бежевого, которые местное население называет «открытыми», сообщает издание.

Так, за перекраску обычного легкового авто сейчас придется заплатить до $420 по курсу «черного рынка», однако водители опасаются, что в случае введения запрета стоимость этой услуги возрастет.

Туркменские автомобилисты также возмущены тем, что правительство не предупреждает их о введении каких-либо новых правил и ограничений, отмечает инфоресурс.

«[Президент Туркменистана] Гурбангулы Бердымухамедов любит все светлое. Поэтому ковры, которые традиционно были темно-красными, сейчас делают в светлых цветах. А полиция пользуется этими странностями, чтобы побольше штрафов содрать», — рассказал в комментарии Deutsche Welle глава правозащитной организации Туркменская инициатива по правам человека Фарид Тухбатуллин.

Помимо негласного запрета на автомобили темных цветов, за время правления Бердымухамедова в Туркменистан запретили ввоз авто старше двух лет, а также негласно стали мешать женщинам получать водительские права, отметил правозащитник.

По словам Тухбатуллина, туркменская дорожная инспекция время от времени останавливает водителей автомобилей темных расцветок с требованием перекрасить транспорт в светлый оттенок. Авто «неправильных цветов» даже могут забрать на штрафстоянку.