Эпоха революции Андрей Зубов

14.07.2020, 15:32

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Андрей Зубов

Фото: RFE/RL

Клептократам в Кремле приходит конец.

Пиррова победа 1 июля на лживом голосовании оказалась последней каплей ненависти. Арест губернатора Хабаровского края — первым выплеском этой ненависти

Одно неправильное движение Москвы — и власть Путина в Хабаровском крае рухнет. Выборы в краевую думу народ Хабаровского края проведет сам, без Администрации президента. И закон о выборах напишут сами. Сейчас неграмотных людей нет. Есть инерция и пассивность, терпение и пофигизм. Но в Хабаровском крае они закончились, видимо, навсегда. А если сегодня Дальний Восток, то завтра вся Россия. Ведь в Хабаровске жизнь не тяжелее, чем во Владимире, и на Камчатке — не хуже, чем в Брянске. Одни проблемы, одна злость и одно желание взять власть в свои руки.

Не Фургал важен, важно собственное достоинство. Россияне избирали, они и судят, они и меняют. Они, а не те, кто в Москве, в Администрации президента.

Россия вступает в эпоху революции, в эпоху восстановления, или создания настоящего федерализма.

Клептократам в Кремле приходит конец. Не сегодня, так завтра. Все всё поняли. Все почти ненавидят нынешний режим повсюду от Кенигсберга до Чечни и Дагестана. Пиррова победа 1 июля на лживом голосовании оказалась последней каплей ненависти. Арест губернатора Хабаровского края — первым выплеском этой ненависти.

Если власть решится на кровопролитие, страшно даже подумать, что с ней, и с пролившими кровь ее защитниками сделает народ.

Сейчас еще есть возможность Администрации президента работать на опережение революции — проводить демократические реформы самим. Завтра, буквально завтра, это будет уже невозможно.

Андрей Зубов, «Фейсбук»