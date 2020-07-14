Азербайджан сообщил о гибели генерала и полковника на границе с Арменией 1 14.07.2020, 15:51

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При вооруженных столкновениях на границе двух стран погибли двое высокопоставленных азербайджанских военных.

Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил о гибели двух высокопоставленных азербайджанских военных в результате обстрелов на границе с Арменией, пишет РБК.

«Сегодня утром героически пали во время боев генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзаев», — сообщил Велиев.

Военные действия сейчас продолжаются. «К сожалению, бои не бывают без потерь. От имени руководства Министерства обороны выражаю соболезнования в связи с гибелью военнослужащих. Заверяю вас, кровь наших шахидов и раненых не останется неотомщенной», — заявил Велиев.

Столкновения между войсками двух республик в Товузском районе на северо-западе Азербайджана начались 12 июля. Минобороны Азербайджана заявило, что Армения грубо нарушила режим прекращения огня и обстреляла азербайджанские позиции из артиллерии. По данным ведомства, потери понесли обе стороны.

Минобороны Армении заявило, что группа азербайджанских солдат без видимых причин на грузовике «УАЗ» пыталась пересечь границу страны. После предупредительного огня с армянской стороны военные бросили автомобиль и вернулись на свои позиции, но вскоре начали артиллерийский обстрел и «повторили попытку захватить опорный пункт». По данным ведомства, армянские части не пострадали, а азербайджанцы понесли потери.

13 июля обе стороны сообщили о повторном обстреле. По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, после двух-трехчасового перерыва азербайджанские военные возобновили обстрел, на который был дан «соразмерный ответ». По данным Баку, азербайджанская сторона с помощью артиллерии, минометов и танков уничтожила армянский опорный пункт, военную технику, были потери и среди солдат.

К прекращению вооруженного столкновения призвал Европейский союз. «Это серьезное нарушение режима прекращения огня подчеркивает настоятельную необходимость возобновления мониторинга ОБСЕ на местах, как только позволят условия», — говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал у Армении и Азербайджана немедленно прекратить боевые действия.

Конфликт между двумя странами начался после распада СССР. Причиной стала территория Нагорного Карабаха, где в основном проживают армяне, и в 1991 году регион объявил о независимости от Баку. В 1992–1994 годах Азербайджан пытался вернуть этот регион, но в итоге стороны договорились поддерживать режим прекращения огня, который неоднократно нарушался.