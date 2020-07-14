В Беларуси за год фрукты и овощи подорожали на 21,5% 2 14.07.2020, 15:52

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Среди товаров и услуг со свободными ценами лидерами по росту цен являются крупа и бобовые.

Инфляция в Беларуси в июне в годовом выражении составила 5,2%. Об этом сообщил 14 июля Национальный банк. В феврале годовая инфляция составила 4,4%, в марте – 4,9%, в апреле – 5,4%, мае – 4,9%. По отношению к маю потребительские цены в июне выросли на 0,19%, пишет telegraf.by.

В июне регулируемые государством цены остались на уровне 6,7% (в мае – 6,7%, в апреле — 7,3%, в марте – 7,5%, в феврале – 7,4%). Лидерами среди них по росту цен являются услуги высшего (18%) и среднего образования (14,6%), страхование личного автотранспорта – 15,9%, табачные изделия – 14,0%, услуги дошкольных учреждений (10,0%)

При этом сезонные цены на плодоовощную продукцию в июне выросли на 21,5% в годовом выражении (в мае – 11,5%, в апреле — 10,5%, в марте – 4,0%).

Среди товаров и услуг со свободными ценами лидерами по росту цен являются крупа и бобовые – 13,4%, велосипеды и мотоциклы – 11,1%, услуги пассажирского транспорта – 10,7%, яйца куриные – 10,5%, услуги банков – 9,4%.