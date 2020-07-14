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Во Франции зарегистрировали первый случай внутриутробного заражения COVID-19

  • 14.07.2020, 16:12
  • 1,492
Во Франции зарегистрировали первый случай внутриутробного заражения COVID-19
иллюстрационное фото

Коронавирус может передаваться от матери ребенку.

Французские врачи подтвердили первый случай передачи нового коронавируса ребенку в утробе матери, пишет «Новое время».

Как пишет The Guardian, у младенца в течение нескольких дней после рождения развилось воспаление в головном мозге. Воспаление, по данным врачей, возникло после внутриутробного инфицирования коронавирусом. Новорожденный мальчик выздоровел.

«К сожалению, в этом случае нет никаких сомнений по поводу путей передачи вируса», — заявил Даниэль Де Лука, главный врач отделения педиатрии и неонатальной интенсивной терапив больнице имени Антуана Беклера в Париже.

23-летняя беременная женщина была госпитализирована 23 марта с высокой температурой и сильным кашлем. Результаты тестирования на COVID-19 показали положительный результат.

Через три дня после госпитализации выявили признаки дистресса плода, и врачи провели экстренное кесарево сечение под общим наркозом. Ребенок был немедленно изолирован в отделении интенсивной терапии новорожденных и интубирован.

В крови и жидкости из легких ребенка выявили инфекцию COVID-19. Более подробные анализы показали, что вирус попал из крови матери в плаценту, где он вызвал воспаление, а затем произошло заражение плода.


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