Кто заберет фитиль у Саши? 14.07.2020, 16:16

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ФОТО: TUT.BY

Один незначительный поступок полностью меняет ход истории.

Кстати, сегодня во Франции национальный праздник – День взятия Бастилии. С ним связана одна поучительная история, пишет Telegram-канал "Баста!".

14 июля 1789 года парижане подступили к Бастилии. Восставших главным образом интересовал арсенал тюрьмы-крепости, которым можно было вооружить добровольцев.

Делегация горожан предложила коменданту Бастилии маркизу де Лонэ добровольно сдать ее и открыть арсеналы, на что тот ответил отказом. После этого примерно с часу дня завязалась перестрелка между защитниками крепости и восставшими. Лонэ понимал, что ему долго не устоять против осады и решил взорвать Бастилию. Историки расходятся во мнениях, было ли это осознанное решение или следствие помутнения рассудка. Когда он с зажжённым фитилем в руках уже направился в пороховой погреб, два офицера набросились на него и связали.

Был созван военный совет, который единогласно принял решение сдаться восставшим. Над Бастилией подняли белый флаг, и парижане вошли во внутренний двор Бастилии.

Имена двух офицеров, которые забрали фитиль у коменданта – Беккар и Ферран. Именно благодаря им Бастилия пала фактически без боя и удалось избежать многих жертв. Да и как прошла бы Французская революция, если бы крепость не сдали – тоже неизвестно. На помощь могли подоспеть войска из Версаля, король мог собрать верные ему армии. Но история не терпит сослагательного наклонения. Один незначительный поступок полностью меняет ее ход раз и навсегда.

Так кто заберет фитиль у безумного Саши?

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