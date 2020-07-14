Андрей Курейчик: Лукашенко побоялся даже не бороться, а просто выйти на ринг 7 14.07.2020, 16:22

6,999

Андрей Курейчик

Картина стала для всех очевидной.

Известный сценарист Андрей Курейчик в видеообращении на Youtube высказался о нерегистрации двух конкурентов Лукашенко, пишет «Салiдарнасць».

– ЦИК не зарегистрировал Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты. Почему это произошло? Ответ очень прост. Оказалось, что их рейтинг выше рейтинга Александра Лукашенко

Кто бы мог подумать еще два месяца назад, что банкир – человек, который никогда не участвовал в политике, у которого уровень узнаваемости был около 0%, работающий на «Газпром», будет иметь намного большую народную поддержку, чем Лукашенко.

Никто не мог подумать, что бывший директор Парка высоких технологий – человек непубличный, не могущий связать и двух слов о политике, будет иметь рейтинг выше Лукашенко.

Это не могло присниться Лукашенко и в страшном сне. И когда эта картина стала для всех очевидной, то человек просто испугался. Вся эта нерегистрация, а правовых оснований для нее не было... говорит именно об этом.

В случае Цепкало власть признала, что подписи были настоящими. Претензии были к каким-то якобы неправильно проставленным датам, но подписи-то настоящие. Это признали, но не зарегистрировали. По Бабарико вообще цирк. Не зарегистрировали по имуществу, якобы незаконно приобретенному, которое вменяется в рамках уголовного дела, которое еще не расследовано и по которому нет никаких решений суда.

Все это говорит о том, что Лукашенко побоялся даже не бороться, а просто выйти на ринг с этими людьми.