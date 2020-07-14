Глава представительства ЕС в Беларуси: Нерегистрация Виктора Бабарико обязательно будет иметь последствия 8 14.07.2020, 16:44

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Дирк Шубель

Фото: tut.by

Брюссель рассказал о своих требованиях к белорусским властям.

Сегодня в Европейском парламенте прошло расширенное заседание делегации по связям с Беларусью, сообщает корреспондент сайта Charter97.org в Брюсселе.

Главa Представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель начал свое выступление с положительных моментов в улучшении отношений ЕС-Беларусь после отмены большей части санкций в 2016 году: многочисленные диалогов, сотрудничества в сфере бизнеса, подготовки договора по приоритетам партнерства, упрощения визового режима.

«Однако, в заключении Еврокомиссии четко сказано, что мы можем идти дальше, только если будут сделаны ощутимые шаги в области демократии, верховенства закона, прав человека и демократических свобод».

«И теперь мы, конечно, в очень сложной ситуации, в преддверии президентских выборов», — отметил Дирк Шубель и напомнил о многочисленных требования ЕС освободить Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, Павла Северинца, Николая Статкевича.

Глава Представительства ЕС в Беларуси еще раз перечислил ожидания ЕС: «Мы ожидаем освобождения всех тех, кто был помещен в заключение в течение последних нескольких недель по политическим причинам в преддверии президентских выборов. Мы также ожидаем, что все те, кто собрал более чем 100 тысяч подписей, будут зарегистрированы».

«Мы также хотим, чтобы участникам избирательной кампании было разрешено использовать для кампании центры городов, а не только городские окраины», — сказал Дирк Шубель.

«И, конечно, самый главная тема это отсутствие насилия со стороны властей. Мы не принимаем любого насилия в отношении кого-либо из протестующих. Это наше требование», — заявил дипломат.

Кроме того, ЕС ожидает от приглашения наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ: «Уже так поздно, что уже невозможно сформировать полноценную наблюдательную миссию. Но, как мне стало известно, БДИПЧ ОБСЕ готово послать уменьшенную миссию. И я надеюсь, посколько сейчас проходит заседание ЦИК по регистрации кандидатов, что приглашение будет выслано в самое ближайшее время».

Говоря о том, когда начнет исполняться соглашение об упрощении визового режима, глава Представительства Евросоюза сказал: «Я очень надеюсь, что в недалеком будущем.

Это также будет зависеть от того, как будет преодолеваться кризис, вызванный COVID-19. Мы видим, что количество новых случаев уменьшается, и мы надеемся, что это реальная ситуация и тренд. Тогда бы это означало, что положение дел становится лучше.

Но нам бы хотелось, чтобы правительство давало четкие инструкции и следовало рекомендациям ВОЗ».

Комментируя отказ в регистрации Виктора Бабарико кандидатом в президенты, глава Представительства ЕС в Беларуси сказал: «Это плохой шаг. И это обязательно будет иметь последствия. Это не есть хорошо.

Я думаю, что необходимо будет подождать до 3-4 недели до дня выборов. И только после этого нам нужно будет посмотреть и решить, как наше сотрудничество с Беларусью может быть продолжено».

В заключение, Дирк Шубель отметил, что «чрезвычайно важно» не потерять совместных достижений, о которых дипломат говорил вначале своего выступления, включая проведение встреч, которые, по его мнению, будут продолжаться.

«Что касается других проблемных вопросов, остальным вопросам нам нужно будет, нужна ли нам будет новая политика в будущем. Я думаю, что нынешняя политика работала довольно хорошо до сих пор. Но, очевидно, нам нужно дождаться итогов президентских выборов, которые мы сможем увидеть только 9 августа и после этого дня».