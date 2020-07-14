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Bloomberg: Украина после ослабления карантина снова интересует инвесторов

  • 14.07.2020, 17:35
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Bloomberg: Украина после ослабления карантина снова интересует инвесторов

Интерес представляют ценные бумаги.

Для долговых рынков развивающихся стран, худшая часть нового кризиса уже позади. Так считает фондовый менеджер компании Lazard Asset Management, который ищет возможности в Украине, Индонезии и Мексике. "Мы не рассматриваем никакие другие страны, которым грозит обесценение кредитов в ближайшем будущем. Эти страны показали, что они не собираются использовать беспрецедентный кризис как оправдание, чтобы не платить", - сказала Bloomberg (перевод - unian.net) нью-йоркский менеджер Денис Саймон, которая ведет надзор за стратегией для долговых рынков развивающихся стран. Саймон помогает управлять фондом на 128,35 миллионов долларов, который опередил 98% своих соперников в текущем году.

Дух оптимизма возвращается после определенного сползания суверенных бондов в проблемную зону на фоне того, как пандемия коронавируса заставила страны закрыться на карантин, цены на нефть обвалились, а ликвидность сократилась. Теперь запуск экономик, а также волна фискальных и монетарных стимулов помогли возродить аппетит к риску.

В Bloomberg Barclays зафиксировали рост долларового долга развивающихся рынков, в течение трех месяцев. По словам Саймон, развивающиеся страны преодолели пандемический шок с помощью мер по обеспечению ликвидности, доступа к возможностям рефинансирования и помощи со стороны двусторонних и многосторонних заемщиков. "Они поняли, что гораздо легче работать над переговорами о помощи с одним институтом или одной страной", - сказала эксперт.

"Когда же речь идет о работе с частным сектором, приходится иметь дело со всеми этими инвесторами. И это более сложный процесс", - добавила она. По словам Саймон, ее интересует Украина, поскольку она продолжает структурные реформы и сотрудничает С МВФ. Кроме того, Индонезия выступает с интересными предложениями в сфере долгосрочных бондов. Некоторые квазисуверенные бонды в Мексике тоже привлекательные. Она также прогнозирует, что валюты развивающихся стран могут во второй половине года немного "отскочить назад", что поможет развеять беспокойство относительно несогласованности.


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