Bloomberg: Украина после ослабления карантина снова интересует инвесторов 14.07.2020, 17:35

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Интерес представляют ценные бумаги.

Для долговых рынков развивающихся стран, худшая часть нового кризиса уже позади. Так считает фондовый менеджер компании Lazard Asset Management, который ищет возможности в Украине, Индонезии и Мексике. "Мы не рассматриваем никакие другие страны, которым грозит обесценение кредитов в ближайшем будущем. Эти страны показали, что они не собираются использовать беспрецедентный кризис как оправдание, чтобы не платить", - сказала Bloomberg (перевод - unian.net) нью-йоркский менеджер Денис Саймон, которая ведет надзор за стратегией для долговых рынков развивающихся стран. Саймон помогает управлять фондом на 128,35 миллионов долларов, который опередил 98% своих соперников в текущем году.

Дух оптимизма возвращается после определенного сползания суверенных бондов в проблемную зону на фоне того, как пандемия коронавируса заставила страны закрыться на карантин, цены на нефть обвалились, а ликвидность сократилась. Теперь запуск экономик, а также волна фискальных и монетарных стимулов помогли возродить аппетит к риску.

В Bloomberg Barclays зафиксировали рост долларового долга развивающихся рынков, в течение трех месяцев. По словам Саймон, развивающиеся страны преодолели пандемический шок с помощью мер по обеспечению ликвидности, доступа к возможностям рефинансирования и помощи со стороны двусторонних и многосторонних заемщиков. "Они поняли, что гораздо легче работать над переговорами о помощи с одним институтом или одной страной", - сказала эксперт.

"Когда же речь идет о работе с частным сектором, приходится иметь дело со всеми этими инвесторами. И это более сложный процесс", - добавила она. По словам Саймон, ее интересует Украина, поскольку она продолжает структурные реформы и сотрудничает С МВФ. Кроме того, Индонезия выступает с интересными предложениями в сфере долгосрочных бондов. Некоторые квазисуверенные бонды в Мексике тоже привлекательные. Она также прогнозирует, что валюты развивающихся стран могут во второй половине года немного "отскочить назад", что поможет развеять беспокойство относительно несогласованности.