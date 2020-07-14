Штаб Виктора Бабарико: Власть признала победу нашего кандидата 25 14.07.2020, 17:46

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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас мы точно знаем, что нас — большинство.

Координатор штаба Мария Колесникова во время пресс-конференции заявила, что нерегистрация Виктора Бабарико — прямой знак того, что «власть боится», пишет tut.by.

— Не допустив Виктора, власть подтвердила свой страх, подтвердила, что больше не может контролировать поведение людей на избирательных участках. Не допустив Виктора к выборам, власть подтвердила победу Виктора. Сейчас мы точно знаем, что нас - большинство, власти — меньшинство, поэтому всех сильных кандидатов они не допускают, — заявила Колесникова. — Сегодня всем нам плюнули в лицо и попытались отнять наше будущее и нашу надежду.