закрыть
14 июля 2020, вторник, 20:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Штаб Виктора Бабарико: Власть признала победу нашего кандидата

25
  • 14.07.2020, 17:46
  • 12,354
Штаб Виктора Бабарико: Власть признала победу нашего кандидата
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас мы точно знаем, что нас — большинство.

Координатор штаба Мария Колесникова во время пресс-конференции заявила, что нерегистрация Виктора Бабарико — прямой знак того, что «власть боится», пишет tut.by.

— Не допустив Виктора, власть подтвердила свой страх, подтвердила, что больше не может контролировать поведение людей на избирательных участках. Не допустив Виктора к выборам, власть подтвердила победу Виктора. Сейчас мы точно знаем, что нас - большинство, власти — меньшинство, поэтому всех сильных кандидатов они не допускают, — заявила Колесникова. — Сегодня всем нам плюнули в лицо и попытались отнять наше будущее и нашу надежду.


популярное за неделю

Мнение

Это и есть настоящая жизнь
Это и есть настоящая жизнь Ирина Халип
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции Андрюс Кубилюс
У нас 9 миллионов шансов
У нас 9 миллионов шансов Ольга Николайчик
Конкурент Путина
Конкурент Путина Леонид Невзлин