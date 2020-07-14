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NEXTA призывает автомобилистов присоединиться к протесту

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  • 14.07.2020, 18:25
  • 4,493
NEXTA призывает автомобилистов присоединиться к протесту
Фото: kp.by

Участие в протестах планируют принять и велосипедисты.

Сегодня максимально важна будет и помощь автомобилистов, пишет популярный блогер NEXTA.

Если вы боитесь выходить на улицы, но хотите выразить свое недовольство и помочь протестующим, просто глушите моторы, сигнальте, выставляйте знаки аварийной остановки. Словом, ничего противозаконного.

Всего несколько десятков машин на каждой крупной улице способны перекрыть движение и заблокировать любую возможность проездов для автозаков. Это может быть крайне важно для успешного протеста. Более того, подобные акции уже успешно проводились ещё в 2011 во время «Стоп-Бензина» и показали свою потрясающую эффективность.

Присоединиться к протестам планируют и велосипедисты. Причём уже организованно и из разных районов города они будут двигаться в направлении центральных улиц.


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