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Видеофакт: Улицы Кейптауна залило пеной из океана

  • 14.07.2020, 18:33
  • 3,055
Видеофакт: Улицы Кейптауна залило пеной из океана
Фото: ЕРА

Пена полностью покрывала проезжающие машины.

13 июля мощный зимний шторм обрушился на побережье Южно-Африканской Республики, некоторые улицы самого южного города континента Кейптауна залило пеной, образовавшейся в Атлантическом океане, сообщает Reuters.

Пена полностью покрывала проезжающие машины; движение по главной набережной пришлось остановить. Скорость ветра доходила до 100 км/ч, а высота волн достигала 10 м.

Видео: sigin seven global / YouTube


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