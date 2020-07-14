Андрюс Кубилюс: Большинство белорусов требуют перемен, и это означает конец режима Лукашенко 2 14.07.2020, 18:51

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Андрюс Кубилюс

Беларусь заслуживает нового будущего.

Глава делегации «Евронест», бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс сделал заявление после отказа в регистрации Виктору Бабарико, а также Валерию Цепкало.

Charter97.org приводит перевод текста заявления Андрюса Кубилюса:

— Позвольте мне еще раз выразить свою солидарность с народом Беларуси. Беларусь живет в момент перемен и нуждается в нашей солидарности.

Сегодняшнее решение Центральной избирательной комиссии не регистрировать ведущих кандидатов от оппозиции Бабарико и Цепкало украло президентские выборы у народа Беларуси.

Можно украсть кандидатов в президенты и выборы, но нельзя лишить людей требований перемен. Большинство белорусов требуют перемен, и это означает конец режима Лукашенко, который не понимает воли абсолютного большинства белорусского народа.

9 августа у народа Беларуси будет возможность прийти и проголосовать против режима Лукашенко. Новое руководство страны получит возможность организовать немедленные демократические и свободные президентские и парламентские выборы, а также референдум о возвращении Конституции 1994 года народу Беларуси.

Действия Лукашенко и его режима будут иметь последствия. Европейский Союз не потерпит политических заключенных в Беларуси; ЕС не потерпит пыток невинных людей в тюрьме, которые хотят лучшего будущего для европейской Беларуси.

Европейский Союз не потерпит постоянных преследований и репрессий независимых СМИ, блогеров, организаций гражданского общества, предпринимателей, активистов и людей культуры, искусства или политики.

Беларусь без Лукашенко, свободная от диктатуры, заслуживает лучшего будущего в европейской семье. Она заслуживает европейского пути перемен. Беларусь заслуживает нового будущего, без репрессий и политических заключенных.

Давайте громко скажем вместе: Жыве Беларусь!