На проспекте Дзержинского люди выстраиваются в живую цепь 1 14.07.2020, 19:30

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иллюстрационное Фото: belnovosti.by

Фотофакт.

Cегодня ермошинская ЦИК не зарегистрировала популярных соперников Лукашенко Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Известный блогер NEXTA выступил с призывом протестовать против решения властей и в 19:00 выйти на центральные улицы белорусских городов. Крупнейшие Telegram-каналы Беларуси поддержали эту акцию.

Люди уже выходят на центральные улицы столицы. Автомобили сигналят на проспекте Независимости. Живая цепь образовывается на проспекте Дзержинского.