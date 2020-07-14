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На проспекте Дзержинского люди выстраиваются в живую цепь

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  • 14.07.2020, 19:30
  • 7,262
На проспекте Дзержинского люди выстраиваются в живую цепь
иллюстрационное Фото: belnovosti.by

Фотофакт.

Cегодня ермошинская ЦИК не зарегистрировала популярных соперников Лукашенко Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Известный блогер NEXTA выступил с призывом протестовать против решения властей и в 19:00 выйти на центральные улицы белорусских городов. Крупнейшие Telegram-каналы Беларуси поддержали эту акцию.

Люди уже выходят на центральные улицы столицы. Автомобили сигналят на проспекте Независимости. Живая цепь образовывается на проспекте Дзержинского.


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