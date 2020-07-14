На проспекте Дзержинского люди выстраиваются в живую цепь

На проспекте Дзержинского люди выстраиваются в живую цепь1
- 14.07.2020, 19:30
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Фотофакт.
Cегодня ермошинская ЦИК не зарегистрировала популярных соперников Лукашенко Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
Известный блогер NEXTA выступил с призывом протестовать против решения властей и в 19:00 выйти на центральные улицы белорусских городов. Крупнейшие Telegram-каналы Беларуси поддержали эту акцию.
Люди уже выходят на центральные улицы столицы. Автомобили сигналят на проспекте Независимости. Живая цепь образовывается на проспекте Дзержинского.