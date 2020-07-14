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Белорусы провели акцию солидарности в Париже и отправили письмо президенту Франции

  • 14.07.2020, 19:58
Белорусы провели акцию солидарности в Париже и отправили письмо президенту Франции

Акция солидарности белорусов во Франции прошла в Париже в День взятия Бастилии.

По словам журналиста Андрея Войтовича, белорусы катались на велосипедах с бело-красно-белыми флагами возле реки Сены. Они остановились возле собора Нотр-Дам и возле здания французского министерства иностранных дел, передает «Радыё Свабода».

Сегодня белорусы направили президенту Франции Эмманyэлю Макрону письмо с призывом отреагировать на высказывания Лукашенко, который назвал введенный во Франции карантин политическим актом, с помощью которого власти «согнали с улиц «желтых жилетов».


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