Белорусы провели акцию солидарности в Париже и отправили письмо президенту Франции 14.07.2020, 19:58

Акция солидарности белорусов во Франции прошла в Париже в День взятия Бастилии.

По словам журналиста Андрея Войтовича, белорусы катались на велосипедах с бело-красно-белыми флагами возле реки Сены. Они остановились возле собора Нотр-Дам и возле здания французского министерства иностранных дел, передает «Радыё Свабода».

Сегодня белорусы направили президенту Франции Эмманyэлю Макрону письмо с призывом отреагировать на высказывания Лукашенко, который назвал введенный во Франции карантин политическим актом, с помощью которого власти «согнали с улиц «желтых жилетов».