«Саша 3%», как тебе такая разминочка? 15.07.2020, 7:59

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Фото: gazetaby.com

Белорусы проявили себя по полной.

Беларусы 14 июля выдали по полной: отбивали соратников, держали сцепки, массово сигналили в тех местах, где участки дорог не были перекрыты, выезжали на велосипедах в огромных количествах, блокировали автозаки, да и много чего еще, пишет телеграм-канал МКБ.

Ну что, Саша-психо3%, как тебе такая разминочка? А ведь это только начало. И ты не ожидал, что беларусы сумеют дать отпор твоим прикорытным карателям, но это – факт. Дальше - больше.

Страха больше нет. Только решительное желание перемен!