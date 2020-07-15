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Антиправительственные протесты в Софии переросли в столкновения с полицией

  • 15.07.2020, 8:28
Антиправительственные протесты в Софии переросли в столкновения с полицией
Фото: Getty Images/AFP

Митинги не стихают шестой день подряд.

Протесты с требованиями отставки консервативного председателя Совета министров Болгарии Бойко Борисова переросли в Софии в столкновения с полицией. Об этом сообщил во вторник, 14 июля, на специальном брифинге заместитель руководителя столичного департамента полиции Антон Златанов, сообщает dw.com.

По его словам, в результате стычек в городе были ранены два полицейских и один демонстрант. Шесть митингующих задержаны. Нарушители правопорядка громили витрины магазинов и бросали в правоохранителей бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и красной краской, добавил Златанов. По его утверждению, среди митингующих были замечены группы "провокаторов", которые подстрекали к насильственным действиям в отношении полиции.

Протесты продолжаются почти неделю

Протесты продолжаются в Софии уже шестой день подряд. Ранее, 9 июля, в администрации президента Болгарии Румена Радева прошли обыски в рамках расследования двух не связанных друг с другом дел о коррупции и разглашении государственной тайны. Полиция арестовала для допроса советника президента по вопросам безопасности Илию Милушева и уполномоченного по борьбе с коррупцией Пламена Узунова.


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