Белорусы вышли и показали, кто в доме хозяин 6 15.07.2020, 8:38

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Фото: nn.by

No pasaran!

Протесты 14 июля в Минске завершились глубокой ночью. Снова мы удивили и себя, и всех окружающих смелостью, самоорганизацией и ответственностью, пишет телеграм-канал «Баста!».

Акции состоялись во всех областных центрах и более, чем в трех десятках небольших городов и поселков. Как ни старался Саша, как ни истерил, белорусы вышли и спокойно показали, кто в доме хозяин.

И мы выйдем еще раз. И не один. И будем выходить, пока трехпроцентный трус не освободит Тихановского, Бабарико, Статкевича и других героев, пока не зарегистрирует наших кандидатов, пока в Беларуси не пройдут честные выборы, пока наша страна не освободится от опостылевшего наглого таракана.

No pasaran!

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