Белорусские предприятия захлебываются в долгах 1 15.07.2020, 9:09

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Задолженность по кредитам резко выросла.

Задолженность белорусских организаций по кредитам и займам на 1 июня текущего года составила 88 млрд 684,9 млн рублей, что на 13,2% больше, чем на 1 января 2020 года, пишут naviny.by.

Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 июня составила 2 млрд 674 млн рублей. По данным Белстата, с начала года она снизилась на 2,5%, за апрель — на 7,9%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность за январь-май 2020 года выросла на 16,7% до 1 млрд 283,6 млн рублей, за апрель — на 4,2%. В целом внешняя кредиторская задолженность с начала года выросла на 3,3% (до 11 млрд 575,1 млн), за апрель — на 3,9%.

Просроченная кредиторская задолженность выросла на 4,5% и на 1 июня 2020 года составила 8 млрд 278,1 млн рублей, за апрель — выросла на 0,3%.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2020 года составила 56 млрд 990,2 млн рублей, или на 4,5% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 2,5% больше по сравнению с показателем на 1 мая.

Просроченная дебиторская задолженность выросла на 9,8% и на 1 июня текущего года составила 8 млрд 739 млн рублей (за апрель — выросла на 2,4%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность за пять месяцев текущего года выросла на 19,1% до 1 млрд 99,6 млн рублей. За апрель она выросла на 0,6%.

В целом внешняя дебиторская задолженность с начала года выросла на 15,1% до 10 млрд 894,9 млн рублей, за апрель — на 0,5%.

Дебиторская задолженность на 1 июня 2020 года составила 45 млрд 808,4 млн рублей, или на 10,8% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 0,1% больше по сравнению с показателем на 1 мая.