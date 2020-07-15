Минчанин: Мы увидели, в чем мы сильны 15.07.2020, 9:49

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Фото: nn.by

Все получится, главное - действовать разумно и смело.

«Еще раз увидел, что никто не собирается мириться с этим режимом, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!» из Минска. - Вчерашняя акция – лучшее свидетельство этому.

Мы увидели новые слабые места режима. Мы увидели, в чем мы сильны.

Акцию протеста можно организовать за пару часов при минимальных затратах усилий и ресурсов. Телеграм – великая сила.

Даже относительно небольшое количество людей способно ввести систему в ступор, перегрузить ГАИ, парализовать движение в городе.

При малейшей попутке защитить друг друга, омоновцы выпадают в осадок и перестают задерживать, из сцепки человека не выдернуть.

Тактика быстрой смены местонахождения работает. Люди покидали одну точку при приближении автозаков и быстро собирались на другой.

Мы стали умнее и мобильнее за 10 лет, появились новые технологии, а власти еще больше утратили свой авторитет.

Работаем над ошибками и двигаемся дальше. Все у нас получится, главное не отступать и действовать разумно и смело».

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