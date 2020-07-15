Акции солидарности с Беларусью прошли в городах Баварии 15.07.2020, 9:57

Фотофакт.

Акции солидарности с Беларусью проходят по всему миру. К ним присоединились и жители городов немецкой Баварии, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Беларусы за рубежом поддерживают соотечественников в единстве борьбы за правду, за демократию, за освобождение политзаключенных, - рассказали их организаторы. - Мы за страну для жизни, не для тюрьмы, мы за счастливое будущее для наших пожилых родителей, для молодежи, которая массово уезжает, для наших родных и близких».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.