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Акции солидарности с Беларусью прошли в городах Баварии

  • 15.07.2020, 9:57
Акции солидарности с Беларусью прошли в городах Баварии

Фотофакт.

Акции солидарности с Беларусью проходят по всему миру. К ним присоединились и жители городов немецкой Баварии, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Беларусы за рубежом поддерживают соотечественников в единстве борьбы за правду, за демократию, за освобождение политзаключенных, - рассказали их организаторы. - Мы за страну для жизни, не для тюрьмы, мы за счастливое будущее для наших пожилых родителей, для молодежи, которая массово уезжает, для наших родных и близких».

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