Единственную уцелевшую рукопись Шекспира опубликовали в сети 15.07.2020, 10:19

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Пьеса ориентировочно датируется 1590—1604 годами.

Сотрудники Британской библиотеки опубликовали в сети оцифрованную рукопись пьесы «Сэр Томас Мор» — это единственный уцелевший подлинник, на страницах которого можно увидеть почерк знаменитого английского поэта и драматурга, пишет журнал «Нож».

Пьеса ориентировочно датируется 1590—1604 годами, написана коллективом автором, куда помимо Шекспира вошли Генри Четл и Томас Хейвуд. Как удалось выяснить при помощи анализа почерка и стиля письма, перу Шекспира принадлежит сцена народного бунта: она занимает три страницы и начинается с фрагмента, который обозначен как f.8v. Изучить эти и другие страницы можно в онлайн-архиве библиотеки.

Пьеса рассказывает об идеологическом противнике Генриха VIII — юристе, философе и писателе Томасе Море. Рукопись сохранилась до наших дней, так как ее запретили — главный рецензент пьесы распорядился удалить некоторые сцены, но авторов это не устроило: они отказались от постановки и не стали дописывать драму. Об этом тексте вспомнили в XIX веке, когда листки попали в Британский музей.