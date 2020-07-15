Житель Минска: Это уже бунт военных против тебя, Саша! 13 15.07.2020, 10:27

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Фото: belsat.eu

Минчанин обратил внимание на одну деталь.

Читатель телеграм-канала «Баста!» из Минска обращает внимание на еще одну важную особенность протестов, прошедших 14 июля.

«Смотрю на происходящее по всей стране, и понимаю, что власти капитально обделались в очередной раз, - пишет он. - А ведь на улицы пока еще не вышли большинство из тех, кто собирается это сделать в день выборов.

Саша очень серьезно испугался, даже Внутренние войска привлек. Но они просто саботировали приказы, не принимали участия в задержаниях и явно не испытывали никакого удовольствия от того, чем их заставляли заниматься. На это обратили внимание все, кто был на улицах Минска. Они не станут выполнять незаконные приказы, я уверен. Это уже бунт, Саша!

Многие сотрудники милиции тоже растерялись и если демонстранты предпринимали минимальные попытки предотвратить незаконные задержания, отступали. Меня самого один раз отбили у бандитов в форме уже по пути в их микроавтобус, сам был свидетелем 5-6 подобных случаев.

Ребята, мы с вами молодцы, мы это сделаем, уберем эту тараканью сволочь из его дворцов, освободим страну! Вчера убедился в этом еще раз».

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