Анджей Дуда рассказал о своих приоритетах на посту президента Польши 15.07.2020, 10:43

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АНДЖЕЙ ДУДА

Фото: PAP

Также глава польского государства обратился к оппозиции.

Оказание польским семьям всесторонней помощи и поддержки, преодоление эпидемии коронавируса, а также вызванного COVID-19 экономического спада являются приоритетами президента Анджея Дуды в первый период его второго президентского срока. Об этом во вторник в эфире Польского Радио заявил глава кабинета президента Польши министр Кшиштоф Щерский. Он напомнил, что в ходе предвыборной кампании президент Дуда обратился к политикам оппозиции, разделяющих с ним общие ценности, с призывом о создании «коалиции для Польши», сообщает «Радио Польша».

«Президент Дуда хотел бы, чтобы решение важных для Польши проблем получило более широкую поддержку, чем только парламентское большинство, потому что для проведения реформ, изменения к лучшему общественной жизни в стране, нужна широкая мобилизация», - сказал министр Кшиштоф Щерский. Он также подчеркнул, что президент Дуда намерен играть активную роль в европейской, евроатлантической, а также региональной политике. С первым зарубежным визитом после переизбрания на второй срок глава польского государства отправится в Италию и Ватикан.

Баллотировавшийся на второй срок Анджей Дуда во втором туре президентских выборов, прошедшем в минувшее воскресенье, набрал 51 процент голосов. За его оппонента, кандидата от оппозиции Рафала Тшасковского, проголосовало 49 процентов избирателей.