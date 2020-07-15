Пока мы едины – мы непобедимы! 3 15.07.2020, 10:47

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Минчанин поделился впечетлениями от вчерашних протестов.

Когда стал в сцепку, все еще был уверен, что все равно «заметут». Но через полминуты, когда меня по плечу похлопали сзади, обернулся – и увидел, что за нами еще три ряда стоит, пишет участник вчерашней акции в Telegram-канале «Баста!».

- Я – один из тех, кто стоял в сцепке на Немиге. Хочу рассказать, как это было. Сначала мы просто гуляли, а потом, когда увидели, что на нас летят бандиты, как-то машинально пару человек крикнули «Стоим!» и взялись за руки. Я сначала отбежал, затем, когда увидел это, вернулся. И этот момент – миг преодоления собственного страха и принятия решения - я запомню на всю жизнь.

Когда стал в сцепку, все еще был уверен, что все равно «заметут». Но через полминуты, когда меня по плечу похлопали сзади, обернулся – и увидел, что за нами еще три ряда стоит. За полминуты!

Это словами не передать. Бандиты это тоже поняли и просто остановились. Я четко видел страх, растерянность и неуверенность в их глазах. Проблески понимания, что что-то не так.

Пока мы едины – мы непобедимы! Только так!

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