Андрей Зубов: В России лопнуло в Хабаровске, а в Беларуси — сразу в Минске 5 15.07.2020, 10:57

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Фото: pravmir.ru

Андрей Зубов

Диктаторы не вечны.

Теперь Беларусь. Я с восхищением смотрю на граждан соседней страны, которые отказались терпеть дальше оскорбительные манипуляции с кандидатурами на предстоящих президентских выборах, которые творит Лукашенко. Подобно нашему Путину он решил править вечно. Но ничего вечного не бывает в этом мире. И, тем более, в политике, пишет российский историк Андрей Зубов в своем Facebook.

Диктатор может преуспеть, если убедит людей, что при его правлении они стали жить лучше, богаче, достойней. Людям льстит, когда их страну любят, многим нравится, когда боятся - значит уважают.

Но когда экономика деградирует, достоинство попирается, весь мир - смеется и презирает, на что может рассчитывать диктатор? Граждан всегда в сотни и тысячи раз больше, чем национальных гвардейцев и полицейских. Да и у тех ведь доходы не заоблачные и родственники также страдают, как и все остальные.

Раньше можно было опустить "железный занавес" и оглуплять народ, лишенный альтернативной информации, что жить стало легче и веселее. Но сейчас, в эпоху интернета, железный занавес остался разве что в Северной Корее.

Ужас для современных диктаторов в том, что все их проделки на виду и если нет причин их любить (хотя бы горячечно, за Крым-наш), то их никто и не любит кроме подкормленных дружков. Да и те, если с амбициями, уже примеряют глазами президентское кресло под собственный зад, и думают, на кого бы опереться, чтобы отправить засидевшегося диктатора на заслуженный отдых.

Выросло новое поколение, охватила всемирная паутина города и веси, узнали русские и белорусы как живется в соседних странах от Польши и Финляндии до Атлантики по обе её стороны. И больше по старому мы жить не хотим. "Мы - не рабы" - этому нас учили в школе, а теперь мы желаем быть свободными людьми на самом деле, а не только в советской сказке про "Мальчиша-кибальчиша".

Эпидемия, с которой безобразно не умеет справиться ни та, ни другая диктатура, стала последней каплей. Всем надоело.

У нас лопнуло в Хабаровске, а у вас, дорогие соседи - сразу в Минске.

Мы болеем за вас, а вы, знаю - за нас. Выборы сейчас - главное оружие победы. Не вооруженное восстание, а именно конституционные выборы всех уровней. Но чтобы это оружие выборов стало боевым, надо взять его под свой контроль и не давать диктаторам фальсифицировать ход и результат избирательного процесса.

Честные выборы под контролем граждан - вот лозунг сегодняшнего дня. Если этот лозунг удастся осуществить - создать независимые комиссии, восстановить снятых кандидатов - то тиранопад начнется буквально в ближайшие недели.

Вы видите, как прошли выборы президента в демократической соседней стране. Так должны проходить они и у вас, и у нас. И за это стоит бороться.