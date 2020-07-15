Житель Гродно: Наш «соперник» - старый трусливый дед 2 15.07.2020, 11:07

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Фото: AFP

Выводы из массовых акций 14 июля в Беларуси.

Читатель из Гродно делится впечатлениями от вчерашней акции протеста, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Ребята, это было действительно очень круто, - пишет он. - Милиция была в растерянности, получилась отличная, воодушевляющая акция.

Главное, помните, что ненасильственное сопротивление берет врага измором. В нашем случае задача упрощается тем, что врага, как такового, и нет. Есть старый трусливый дед, который не доверяет никому и боится всего.

Поэтому ни в коем случае не опускайте руки, активнее разговаривайте со знакомыми и друзьями, самоорганизуйтесь, подпишите всех, кого можно, на независимые телеграм-каналы, распространяйте информацию.

Вчера нас было пару сотен, завтра будут тысячи, послезавтра – десятки тысяч. И так – во всех городах страны. Главное - не лениться и показывать, что мы есть и мы будем мирно и цивилизованно отстаивать свои права и добиваться правды и справедливости».

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