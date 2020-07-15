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Штаб Виктора Бабарико подает жалобу в ЦИК на нерегистрацию своего кандидата

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  • 15.07.2020, 11:46
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Штаб Виктора Бабарико подает жалобу в ЦИК на нерегистрацию своего кандидата
Виктор Бабарико

Жалобы будут подавать в 17:00.

Штаб выдвигающегося в президенты Виктора Бабарико заявил, что подготовил жалобу на нарушение законодательства Республики Беларусь «О выборах» и уже подал ее в ЦИК. 15 июля в 17:00 представители штаба подадут жалобу на нерегистрацию в Центральную избирательную комиссию в Минске, сообщает сайт Виктора Бабарико.

В жалобе требуют:

— отменить решение ЦИК и зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты Беларуси;

— изменить меру пресечения Виктору и Эдуарду Бабарико, Сергею Тихановскому и другим политзаключенным.

В штабе обратились ко всем неравнодушным гражданам Беларуси с призывом скачать эту жалобу на сайте штаба Виктора Бабарико, распечатать и также подать ее в ЦИК. Жалобу можно подать лично или прислать по почте на адрес ЦИК: Минск, ул. Володарского. ул. Советская, 11, 220010.

«Нам нужны честные выборы и нам нужен миллион жалоб», — заявили в штабе.


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