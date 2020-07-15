Итальянский парламент принял пакет мер для повышения рождаемости 5 15.07.2020, 11:57

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В него выходит обязательный отцовский отпуск и выплаты на детей до 18 лет.

Парламент Италии принял ряд мер, которые должны повысить рождаемость в стране, пишет «Европульс».

Главное нововведение – обязательное пособие на ребенка. С 7-го месяца беременности матери и до 18 лет ребенка семьям будет выплачиваться до 240 евро в месяц на первого ребенка в зависимости от доходов семьи. На второго и последующих детей семьи получат до 290 евро в месяц. По просьбе семьи прямые выплаты могут заменить налоговыми вычетами.

Помимо этих выплат молодые семьи смогут получить компенсацию затрат на ясли или няню – до 3 тысяч евро в месяц.

Кроме того, декретный отпуск для молодых отцов будет гарантированным. Молодые папы получат 10 дней отпуска сразу после рождения ребенка. До сих пор продолжительность отпуска для отцов в Италии составляла 5 дней, и работодатели могли его не предоставлять. А для молодых матерей, которые возвращаются на работу после декретного отпуска, предполагаются дополнительные выплаты к зарплате (размер выплат и их продолжительность пока не уточнены).

Пакет этих мер вступит в силу через 2 года.

Власти Италии надеются, что эти нововведения простимулируют итальянцев раньше заводить детей. По данным Евростата, итальянки становятся матерями позже, чем жительницы других стран ЕС – в 31,2 года (в среднем по ЕС – в 28,8 года). К тому же в Италии рождаемость составляет в среднем 1,3 ребенка на женщину, при том что по Евросоюзу — 1,6.