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Минчанин: Надо увеличивать волну протеста

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  • 15.07.2020, 12:16
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Минчанин: Надо увеличивать волну протеста
Фото: ТАСС

Участник протестных акций 14 июля поделился своими впечатлениями.

Письмо минчанина после массовых протестов 14 июля опубликовал телеграм-канал «Баста!».

«Есть ощущение, что вчерашние события могут стать точкой невозврата, - пишет участник акции в Минске. - Десятки людей избежали задержания благодаря самоорганизации и защите друг друга.

Но есть еще один важный момент. Если протесты не будут продолжаться и нарастать, то ребята, которые пытались сопротивляться задержаниям, защищали других, могут серьезно заплатить за это.

Пути назад уже нет, и это хорошо. Наш единственный дальнейший путь - это увеличивать волну протеста, усиливать натиск на власти, приближать день победы всеми силами».

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