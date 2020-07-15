В Бобруйске появились новые очаги COVID-19 1 15.07.2020, 12:21

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Иллюстрационное фото svaboda.org

Зараженных не госпитализируют и не выдают им больничные.

Читатели из Бобруйска пишут Charter97.org о новых очагах коронавируса в городе.

"В дом №187 на улице Социалистической медики приезжают почти каждый день. Зараженные есть в четырех квартирах только в моем подъезде. Заходят и в остальные. Приезжают и в другие подъезды – на обычных машинах, не на скорых. Также есть зараженные в соседнем 185-м доме", - пишет читатель.

"На улице Минской, 73 есть случаи Covid-19 среди жильцов. Скорые приезжают с конца мая. В семье соседки дочка и ее муж – со всеми симптомами, врачи сказали, что пока теста не сделают, никаких больничных "только из-за небольшого повышения температуры и легкого насморка" они выдавать не имеют права. А тесты в городе сделать нельзя. Что делать в такой ситуации – непонятно", - рассказала жительница Бобруйска.