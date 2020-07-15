Путинская ручка 2 Иван Давыдов, «МБХ медиа»

15.07.2020, 13:11

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А ведь люди скандируют, что «в Кремле - вор, которому пора в отставку».

Столько всего происходит, что многое просто не успеваешь заметить. Что-то важное остается в стороне, что-то упускаешь, мелкие фрагменты теряются, общая картина становится непонятнее. Ну вот, например, новость: «Президент во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам раскрутил ручку на столе. А до этого ее же швырнул, когда на совещании по борьбе с паводками и пожарами жестко потребовал отчитаться о ситуации в регионах». Это Russia Today, настоящие профессионалы. Люди чувствуют нерв эпохи, читаешь и понимаешь, почему государство тратит на канал Маргариты Симоньян грандиозные деньги. Все по делу, не придерешься, они своих денег стоят.

А вот дальше — хуже. Про историю с брошенной на стол ручкой отписались в свое время все информационные агентства и все государственнические СМИ. Такие, то есть, которые не клеветой на наш путинский строй занимаются, а следят за успехами и достижениями национального лидера. На сайте телеканала «Царьград» опубликовали даже обширный аналитический материал, где специально привлеченный к делу политолог подробно разъяснял, какие смыслы таятся за президентским жестом. Это не шутка — действительно был текст. А вот раскрученная ручка привлекла куда меньше внимания. Новости мелькнули и забылись, аналитики не было вовсе.

Согласитесь, это прискорбно, но дальше будет совсем плохо. Чуть раньше пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин работает над продолжением статьи о войне: «Однозначно будет продолжение этой работы в плане недопущения коверкания истории». И добавил, чтоб не расслаблялись забугорные ревизионисты, чтобы трепетали, понимали чтобы, что обречены любые их происки: «Я уверен, если такие искажения будут продолжаться со стороны наших коллег к западу от нашей страны, то Путин каждый раз будет вставать на защиту исторической правды».

Эта новость совсем потерялась, а жаль. Потому что за ней — и неприглядное наше настоящее, и ослепительное наше будущее, и невыразимое наше вечное. И, кстати, новости очевидно связаны: он ведь наверняка ручкой статью пишет. Компьютер — это явно не его.

Так и вижу эту картину: президент за столом, в руках — знаменитая ручка, президент работает и даже язык чуть высунул от усердия. Дело-то нешуточное — недопущение коверкания истории. Входит на цыпочках референт (понятно, что в высоких чинах, но референту все равно боязно). Полушепотом:

— Владимир Владимирович!

Тишина в ответ, только слышно, как движется по бумаге ручка. Президент бормочет себе под нос: «Необходимо еще раз подчеркнуть, что Сталин…»

— Владимир Владимирович, там, в Хабаровске…

— Да подожди ты. «…не запятнал себя личными встречами с Гитлером в отличие от…»

— Там протесты. Четвертый день протесты. Мы, конечно, разослали методички про связь с Госдепом, местными наймитами Госдепа и уругвайской разведкой, но на самом деле связи установить не удается. Кажется, они на самом деле недовольны решением по Фургалу.

— «…и если даже после публикации этого документа у кого-то останутся сомнения, что это именно Польша виновна в развязывании Второй мировой…»

— Они скандируют «Путина в отставку!» И еще «Путин — вор!» Местная полиция не очень-то рвется их разгонять. Мы, конечно, нагнали туда ОМОНа, но…

— «…при очевидном попустительстве западных держав…»

— Все-таки хотелось бы вашего какого-то решения по…

И тут знаменитая ручка летит на стол, подтверждая выкладки политолога с сайта телеканала «Царьград», рассказавшего миру, что если президент Российской Федерации бросает ручку — это значит, что президент Российской Федерации очень и очень недоволен.

— Ты что, не видишь, что я делом занят!!!

И вновь глаза в бумагу: «…безупречная моральная позиция советского руководства в момент подписания пакта Молотова-Риббентропа не вызывает…»

Он допишет вторую статью о подлинных причинах войны, и журналисты правильных изданий задохнутся от восторга, рассказывая, насколько она глубока и насколько мудра. А журналистов неправильных изданий будут, как и раньше, сажать и штрафовать по выдуманным обвинениям, будут обыскивать редакцию, изымать технику. Зачем вообще техника журналистам неправильных изданий? Грех один от нее.

Все равно ни о чем другом думать не получается, ну и потом —...

Он возьмется за третью статью. Будет растекаться нефть из прогнивших хранилищ, убивая все живое вокруг. Будут растаскивать остатки отечества его ближние, а он начнет четвертую. Будут прессовать тех из ближних, кто взял не по чину, почувствовавшие себя обделенными силовики, а он приступит к пятой.

И будет втаптывать ОМОН в асфальт любого, кто устал от безысходности и беспредела, а он, не отвлекаясь на пустяки, засядет за шестую. И так далее, и так всегда, и не будет никогда ничего другого. Так вот и связаны его ручка и наша вечность.

Немного страшно, но, конечно, хочется досмотреть, чем все это кончится. Сколько томов успеет написать о подлинных причинах войны лучший друг историков, и в какую яму завалится страна, в которую лучший друг историков вцепился мертвой хваткой.

Хотя, по чести скажем, не у каждого читающего эти строки есть шанс досмотреть. Я вот на себя не очень, например, надеюсь.

Иван Давыдов, «МБХ медиа»