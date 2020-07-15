Слава победителям!1
- 15.07.2020, 13:49
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Символическое фото с минских протестов 14 июля.
Вечером 14 июля по городам Беларуси прокатилась волна массовых протестов. Тысячи человек вышли на улицы в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
В Минске люди протестовали до полуночи и завершили акцию под аплодисменты и громогласные звуки автомобилистов на перекрестке улицы Немига и проспекта Победителей возле здания, на фасаде которого большими буквами написано: «Слава победителям!».
Символичность этого момента не случайна: вчера белорусы одержали маленькую победу. Дальше - больше!