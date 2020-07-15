Белорусы в телеграм-чатах: Давайте сегодня повторим! 1 15.07.2020, 14:14

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Фото: Виктор Веткин / Коммерсантъ

Люди обсуждают новые акции сегодня в 19.00.

Белорусы обсуждают продолжение протестов в телеграм-чатах. Вот некоторые из цитат:

«Сегодня я проснулся в совершенно другой стране. Нет, конечно, изменения начались не вчера, а где-то полгода назад, но именно вчера мы преодолели страх настолько, что никогда не вернемся назад. Давайте сегодня повторим».

«Мы не хотим жить в стране с тощими и обгаженными коровами и тупым тараканом во главе, который нам диктует как жить исходя из своего тупого тараканьего видения жизни. Вчерашний день окончательно показал нам, что мы это сделаем, поэтому сегодня мы снова встретимся в центре и просто будем гулять. И неважно, сколько нас будет, просто это хорошая традиция – по вечерам гулять в центре города. Нужно ее закреплять».

Напомним, что сегодня кандидат в президенты Валерий Цепкало призвал белорусов выходить на улицы.

В интернете и социальных сетях многие участники вчерашних акций призывают белорусов выйти на центральные улицы и площади своих городов сегодня в 19.00.

Сегодня - первый день разрешенного этапа агитации за кандидатов в президенты. Люди собираются воспользоваться своим законным правом на легальные пикеты и выйти на улицы.