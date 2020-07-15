Наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ впервые не прилетят в Беларусь на выборы 2 15.07.2020, 14:30

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МИД не выдал приглашений.

Директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) проинформировала МИД Беларуси о том, что отсутствие приглашения от официального Минска не позволяет БДИПЧ наблюдать за ходом избирательного процесса, сообщает tut.by.

— Отсутствие своевременного приглашения более чем через два месяца после объявления выборов не позволило БДИПЧ наблюдать за ключевыми аспектами избирательного процесса, — заявила директор БДИПЧ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир. — К ним относятся области, которые мы отметили в последних отчетах о наблюдении, как требующие улучшения в Беларуси, такие как формирование избирательных комиссий и регистрация кандидатов. Из результатов этих процессов видно, что власти не предприняли никаких шагов по повышению их инклюзивности.

После вспышки пандемии коронавируса БДИПЧ приложило все усилия для выполнения своего мандата по наблюдению за выборами и проводило наблюдение в нескольких странах, поскольку ограничения на поездки были широко сняты. Отсутствие своевременного приглашения в такой сложной ситуации, подчеркнул директор, отражает отсутствие обязательств по сотрудничеству с наблюдателями за выборами от БДИПЧ, как это предусмотрено обязательствами ОБСЕ.

В то же время Гисладоттир повторила свою глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что потенциальных кандидатов запугивали, а активистов арестовывали.

— Защита основных свобод собраний и выражения мнений является предварительным условием для проведения подлинно демократических выборов, — сказала она.

Директор БДИПЧ призвала власти предпринять конкретные и незамедлительные шаги для защиты осуществления основных свобод в Беларуси.

Напомним, накануне пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что Беларусь примет «решение о приглашении наблюдателей в надлежащие сроки с учетом развития эпидемиологической обстановки в стране и регионе в целом».