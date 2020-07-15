Белорусы отзывают банковские вклады 3 15.07.2020, 14:33

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Как это связано с делом «Белгазпромбанка»?

5 миллиардов 32 миллиона рублей - такая сумма лежит на депозитах физических лиц в банках Беларуси. По сравнению с началом апреля сумма уменьшилась на 71 миллион рублей, передает «Радыё Свабода».

С апреля по май депозиты физических лиц в рублях уменьшились на 80 миллионов рублей, это следует из статистики Нацбанка. В июне депозиты выросли на 14 миллионов, а в июле снова снизились на 5 миллионов. При этом до марта рублевые депозиты физических лиц росли в течение 17 месяцев. Депозиты физических лиц в иностранной валюте уменьшаются еще быстрее: минус 297 миллионов с апреля по июль.

То есть белорусы начали снимать свои банковские вклады.

Почему белорусы снимают вклады

Снятие вкладов старший финансовый аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб связывает прежде всего со скачком рубля в марте. Тогда доллар начал стоить 2,65 рубля, но после опустился до 2,4 рубля.

«Эта тенденция возникла в марте, когда началась пандемия, кризис в мире, появились панические настроения на валютном рынке. Тогда же началось ожидание кризиса в экономике, поэтому вкладчики стали забирать свои вклады», — говорит Вадим Иосуб.

Но дальше на вклады повлияло уголовное дело против «Белгазпромбанка», когда его руководителей арестовали, а в частный банк государство назначило свою администрацию.

«Эта ситуация осложнилась ситуацией с «Белгазпромбанком». Прежде всего вклады начали забирать из этого банка, но люди посмотрели на проблемы с карточками, на проблемы с депозитарными ячейками, и у них ухудшилось отношение к этой системе, поэтому это отразилось на всей банковской системе», — подытоживает Вадим Иосуб.

Средства клиентов в «Белгазпромбанке» только за второй квартал этого года сократились на 1 миллиард рублей. Оперативно получить комментарий об оттоке вкладов в «Белгазпромбанке» не удалось.

Чем грозит снятие вкладов

Снятие вкладов гражданами может привести к кризису банковской системы. Но постепенное снятие, как происходит сейчас, к этому не приведет, считает Вадим Иосуб.

«Постепенное сокращение вкладов ничем не грозит. Для банковской системы страшен набег вкладчиков. Если в один момент 20% вкладчиков решат забрать свои деньги. Но у банка есть деньги физических лиц и деньги юридических лиц. Желание извлечь 20% от этой суммы - это крах любого банка. Пока сокращение не приняло угрожающих масштабов. Сокращение вкладов означает меньшую возможность банков кредитовать экономику. Если отток вкладов будет медленный - это не угроза для банка и для экономики», - говорит Вадим Иосуб.

В Нацбанке же отток депозитов в первом квартале этого года связывают с «ростом девальвационных и инфляционных ожиданий».