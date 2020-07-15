Опрос: какой украинский политик пользуется самым высоким доверием 15.07.2020, 14:39

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Cоциологи составили рейтинг.

Президент Украины Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия – ему доверяют 44% украинце. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, опубликованные 15 июля, пишет "Гордон".

Вместе с тем, не доверяет президенту 49%, что делает баланс доверия и недоверия отрицательным.

Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 39% опрошенных, не доверяют – 45%. Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 14%, а не доверяют – 62%; министру внутренних дел Арсену Авакову – соответственно 18% и 70%, главе Офиса президента Андрею Ермаку – соответственно 9% и 48%.

Инфографика: dif.org.ua

Баланс доверия и недоверия является отрицательным и превышает -40% и для оппозиционных политиков. Бывшему нардепу от "Голоса" Святославу Вакарчуку доверяют 22% (не доверяют 65,1%), лидеру "Батьківщини" Юлии Тимошенко – 16,7% (не доверяют 76,6%), лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко – 16,4% (не доверяют 78,8%), нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку – 20,2% (не доверяют 79,4%), а сопредседателю ОПЗЖ Юрию Бойко – 23,2% (не доверяют 67,3%).