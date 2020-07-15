«Свободу!»: как Брест поднялся на защиту своих кандидатов 15.07.2020, 14:53

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ФОТО: «БЕЛСАТ»

Видеоряд из «колыбели» еженедельных белорусских протестов.

Вечером 14 июля по городам Беларуси прокатилась волна массовых протестов. Тысячи человек вышли на улицы в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Брест по праву заслужил звание «колыбели» еженедельных белорусских протестов - благодаря акциям против завода АКБ. 14 июля горожане показали, что они могут отстаивать свои права во всех вопросах.

Смотрите впечатляющий видеоряд с акций протеста в Бресте: