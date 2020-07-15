«Свободу!»: как Брест поднялся на защиту своих кандидатов
- 15.07.2020, 14:53
- 4,894
Видеоряд из «колыбели» еженедельных белорусских протестов.
Вечером 14 июля по городам Беларуси прокатилась волна массовых протестов. Тысячи человек вышли на улицы в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
Брест по праву заслужил звание «колыбели» еженедельных белорусских протестов - благодаря акциям против завода АКБ. 14 июля горожане показали, что они могут отстаивать свои права во всех вопросах.
Смотрите впечатляющий видеоряд с акций протеста в Бресте: