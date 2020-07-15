За деньгами Потанина пришли из Кремля 4 15.07.2020, 15:00

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Госдума РФ приняла законопроект специально под ситуацию с «Норникелем».

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором, основном чтении поправки в Бюджетный кодекс, которые изменят порядок зачисления штрафов за ущерб экологии водных объектов, пишет finanz.ru.

Законопроект, внесенный специально под ситуацию с «Норникелем», которому Росприроднадзор предписал выплатить беспрецедентные 148 млрд рублей за разлив нефтепродуктов в Арктике, заставит компанию отдать всю сумму в федеральный бюджет РФ.

Согласно действующему законодательству, платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде зачисляются в местные бюджеты. В случае с «Норникелем», который на 35% принадлежит богатейшему человеку России Владимиру Потанину (состояние 19,7 млрд долларов, по оценке Forbes), штраф должен был получить Красноярский край.

Но региональной казне не достанется ни копейки. Внесенная правительством поправка уточняет, что платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности РФ, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного таким водным объектам, подлежат 100-процентному зачислению в федеральный бюджет, который контролирует Москва и в котором по итогам года Минфин ждет дыру в размере 5 триллионов рублей.

С помощью штрафа власти смогут пополнить казну после социальных расходов Кремля, в том числе существенных выплат на детей, указывают аналитики «Атона»: деньги «Норникеля» могут покрыть около 25% от двух выплат по 10 тысяч рублей на ребенка.

Это поможет «укрепить имидж сильного и справедливого правительства, отстаивающего экологические интересы общества», а также даст сигнал компаниям, что не нужно недоинвестировать, тем более в техобслуживание и ремонт, отмечает «Атон».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение профильным комитетам палаты проконтролировать, чтобы в результате возмещения ущерба от аварии с разливом топлива в Норильске региональный бюджет не пострадал.

«Я прошу дать поручение комитету по бюджету и финансовым рынкам, чтобы при этом не был нанесен ущерб бюджету Красноярского края - и региональному, и местному. Если уж допустили такую ситуацию, тогда за счет акционеров, за счет прибыли, но не в ущерб бюджету», - сказала Матвиенко.

Она добавила, что надо посмотреть, за счет каких источников «будут погашаться средства за нанесенный экологический ущерб».

Сумма штрафа - 2,1 млрд долларов в пересчете по курсу - это почти все деньги, что были у «Норникеля» на счетах на начало этого года. Согласно отчету по МСФО, на 1 января компания имела в виде денежных средств и их эквивалентов 2,784 млрд долларов.

Из этой суммы 1,2 млрд долларов ушло на выплату финальных дивидендов, указывает аналитик Райффайзенбанка Ирина Ализаровская. 2 млрд долларов, впрочем, «Норникель» мог получить в виде операционного денежного потока за первое полугодие.

На результаты компании уже оказывает негативное влияние COVID-19: продажи могут упасть из-за слабого спроса на металлы, а также более низких низких цен в этом году на никель (-10% к 2019 году) и медь (-8%), которые будут частично компенсированы ростом цен на палладий (+39%).

Выписанный «Норникелю» штраф посилен для компании, говорит Ализаровская: по самому пессимистичному сценарию, с падением EBITDA долговая нагрузка может достигнуть 2,1х к концу года.