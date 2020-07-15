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ОАЭ готовы запустить космический аппарат на Марс

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  • 15.07.2020, 15:09
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ОАЭ готовы запустить космический аппарат на Марс
Иллюстрационное фото

Дату запуска еще не называют.

Объединенные Арабские Эмираты готовы запустить космический аппарат на Марс. Об этом сообщает пресс-служба космической миссии в Twitter, пишет gordonua.com.

"Космическое агентство ОАЭ и космический центр Мухаммеда бен Рашида в сотрудничестве с Mitsubishi Heavy Industries объявили дату запуска зонда HopeProbe to Mars. Первая арабская межпланетная миссии отправится в космос 17 июля", – говорится в сообщении.

Однако из-за нестабильных погодных условий было решено перенести запуск на другую дату – ее пока не называют.

ОАЭ уже имеет опыт космических путешествий. Страна отправляла спутники на орбиту Земли и одного из своих космонавтов на Международную космическую станцию.

9 июня в ОАЭ заявили о подготовке к запуску первой арабской миссии на Марс. Отмечалось, что на путешествие к красной планете потребуется семь месяцев, так как необходимо преодолеть расстояние около 493 млн км.


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