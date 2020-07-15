ОАЭ готовы запустить космический аппарат на Марс

ОАЭ готовы запустить космический аппарат на Марс2
- 15.07.2020, 15:09
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Дату запуска еще не называют.
Объединенные Арабские Эмираты готовы запустить космический аппарат на Марс. Об этом сообщает пресс-служба космической миссии в Twitter, пишет gordonua.com.
"Космическое агентство ОАЭ и космический центр Мухаммеда бен Рашида в сотрудничестве с Mitsubishi Heavy Industries объявили дату запуска зонда HopeProbe to Mars. Первая арабская межпланетная миссии отправится в космос 17 июля", – говорится в сообщении.
Однако из-за нестабильных погодных условий было решено перенести запуск на другую дату – ее пока не называют.
ОАЭ уже имеет опыт космических путешествий. Страна отправляла спутники на орбиту Земли и одного из своих космонавтов на Международную космическую станцию.
9 июня в ОАЭ заявили о подготовке к запуску первой арабской миссии на Марс. Отмечалось, что на путешествие к красной планете потребуется семь месяцев, так как необходимо преодолеть расстояние около 493 млн км.